Almanya, Hürmüz Boğazı'nda Askeri Operasyona Katılmayacak

16.03.2026 15:09
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ülkesinin İran'a karşı uluslararası askeri operasyona katılmayacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını söyleyerek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini kaydetti.

Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını vurguladı.

Wadephul, İran'ın tehditlerine asla boyun eğmeyeceklerinin de altını çizerek, "Bu rejim, hem iç hem de dış politikada adaletsizdir ve sadece İsrail Devleti'nin varlığını ve güvenliğini tehlikeye atmakla kalmamakta, aynı zamanda tüm bölgedeki terör gruplarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Irak, Lübnan ve Yemen'de Hizbullah, Hamas ve Husileri desteklediğine dikkati çeken Wadephul, "Dolayısıyla, bu tür bir haksız rejim, uluslararası hukuk ilkelerine pek başvuramaz ve bize herhangi bir şekilde tavsiye veya uyarıda bulunma yetkisi de yoktur." diye konuştu.

Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

