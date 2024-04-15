Almanya İçişleri Bakanı Bulgaristan-Türkiye sınırında incelemelerde bulundu

KAPİTAN Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 31 Mart'ta Şengen bölgesine dahil olan Bulgaristan'a düzenlediği çalışma ziyareti sırasında Bulgaristan- Türkiye sınırına giderek sınır kontrolünün nasıl uygulandığı hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gükmrük Kapısı'nı ziyaret eden Faeser, burada Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile AB'nin yeni sığınma düzenlemelerinin Bulgaristan sınır kontrolü tarafından nasıl uygulandığını yerinde takip etti.
Nancy Faeser, Bulgar mevkidaşı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
"Federal hükümet için Bulgaristan'ın Şengen bölgesine katılım kriterlerini yerine getirmesi çok önemliydi. Bize göre bu kriterler Bulgaristan tarafından daha geçen yıl tamamen karşılanmış ve yerine getirilmiştir. Bu nedenle oy birliğiyle bu üyeliğin arkasında duruyoruz."
Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da Bulgaristan'ın Şengen bölgesine kabulü konusunda Almanya'nın verdiği destek için teşekkür ederek, "Bu tutum doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir." dedi.
Stoyanov, 2008 yılından bu yana ilk kez bir Alman İçişleri Bakanının Bulgaristan'ı ziyaret ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Bu bizim için doğru yönde ilerlediğimizin bir göstergesidir. Herkesi temin etmek isterim ki Bulgaristan-Türkiye sınırındaki düzensiz göçle ilgili durum son derece sakin olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana 7 bin yabancı sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 27 bindi. Yasa dışı göçmenlere buraya hiç gelmemeleri gerektiğini çünkü sınırı geçemeyeceklerini gösterdik."
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