Almanya, İran ve İsrail arasındaki gerilimden endişeli

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimden "büyük endişe" duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, " Orta Doğu'daki durum şu anda son derece gergin ve biz bunu büyük bir endişeyle izliyoruz." dedi.

Kriz masasının Dışişleri Bakanlığında İran ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle bir araya geldiğine işaret eden Fischer, tüm senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Fischer, bölgede gerginliğinin azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, "Başka bir ciddi askeri çatışmanın meydana gelmesini önlemek amacıyla gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.