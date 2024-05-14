Almanya, İsrail'in Gazzelilere İnsanlık Dışı Muamele İddialarını Soruşturulmasını İstiyor - Son Dakika
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Almanya, İsrail'in Gazzelilere İnsanlık Dışı Muamele İddialarını Soruşturulmasını İstiyor

Almanya, İsrail\'in Gazzelilere İnsanlık Dışı Muamele İddialarını Soruşturulmasını İstiyor

Almanya, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu haberlerini son derece rahatsız edici bularak, iddiaların tam olarak soruşturulması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bu tür psikolojik ve fiziksel istismar iddialarının asla haklı gösterilemeyeceğini ve uluslararası hukuk bağlamında tutuklu haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili aktörlerin cezaevlerine erişiminin sağlanması gerektiği belirtildi. Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ise Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye gönderilen insani yardım konvoylarını hedef almasına tepki gösterdi ve bu durumun İsrail'in rehineleri serbest bırakma ve Hamas terörüne karşı koruma davasına yardımcı olmayacağını ifade etti.

14.05.2024 14:37
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Almanya, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu haberlerini son derece rahatsız edici bularak, iddiaların tam olarak soruşturulması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Necef Çölü'ndeki bir gözaltı kampında tutulanlara kötü muamelede bulunulduğuna dair haberler, son derece rahatsız edicidir. Asla haklı gösterilemeyecek bu tür psikolojik ve fiziksel istismar iddiaları tam olarak soruşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bu konunun, İsrailli yetkililerle de ele alınacağı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, tutuklu bulunanların haklarına uluslararası hukuk bağlamında saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür iddiaların soruşturulabilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili aktörlerin cezaevlerine erişiminin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

İnsani yardım konvoylarının hedef alınmasına tepki

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ise Yahudi yerleşimcilerin, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almasına tepki gösterdi.

İsrailli yerleşimcilerin, Gazze'ye gönderilen insani yardım konvoyunu talan ettiği görüntüleri alıntılayan Seibert, "Yardım kamyonlarını basıp, gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemek utanç vericidir. ve bu, kesinlikle İsrail'in rehineleri serbest bırakma ve ülkeyi Hamas terörüne karşı koruma davasına yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesis

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

Kaynak: AA

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