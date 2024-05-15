Almanya Mahkemesi, Filistin Konferansı'na Katılmak İsteyen İngiliz Cerrahın Ülkeye Girişini Yasaklayan Polisin Hukuka Aykırı Hareket Ettiğini Kararlaştırdı - Son Dakika
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Almanya Mahkemesi, Filistin Konferansı'na Katılmak İsteyen İngiliz Cerrahın Ülkeye Girişini Yasaklayan Polisin Hukuka Aykırı Hareket Ettiğini Kararlaştırdı

Almanya Mahkemesi, Filistin Konferansı\'na Katılmak İsteyen İngiliz Cerrahın Ülkeye Girişini Yasaklayan Polisin Hukuka Aykırı Hareket Ettiğini Kararlaştırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin Konferansı'na katılmak isteyen Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişine izin verilmemesiyle ilgili olarak Potsdam İdare Mahkemesi, polisin yasa dışı hareket ettiğine hükmetti. Mahkeme kararında, Ebu Sitte'nin Filistin toprakları dahil olmak üzere acil yardım görevleri için sık sık seyahat ettiği ve iddiaların yeterince ciddi olmadığı belirtildi. Ayrıca, Ebu Sitte'nin Hamas propagandası yaptığı iddialarının bile ülkeye giriş yasağını haklı çıkaracak kadar ciddi suç olmadığı vurgulandı.

15.05.2024 20:23
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Almanya'da mahkeme, başkent Berlin'de 14 Nisan'da düzenlenen "Filistin Konferansı"na Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte'nin katılmasına izin vermeyen polisin, yasa dışı hareket ettiğine karar verdi.

Potsdam İdare Mahkemesi, Almanya tarafından Ebu Sitte'nin ülkeye girmesine yönelik uygulanan tedbirin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz rektörü Ebu Sitte'ye yönelik iddiaların yeterince ciddi olmadığı, kendisinin Filistin toprakları da dahil acil yardım görevleri için sık sık seyahat ettiği belirtildi.

Potsdam İdare Mahkemesi kararında, Ebu Sitte'nin internet paylaşımlarında Hamas propagandası yaptığının iddia edildiği ancak bu suçların ispatlanması halinde bile bunun ülkeye giriş yasağını haklı çıkaracak kadar "ciddi suç" olmadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, Berlin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Mahkemesi, Filistin Konferansı'na Katılmak İsteyen İngiliz Cerrahın Ülkeye Girişini Yasaklayan Polisin Hukuka Aykırı Hareket Ettiğini Kararlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Mahkemesi, Filistin Konferansı'na Katılmak İsteyen İngiliz Cerrahın Ülkeye Girişini Yasaklayan Polisin Hukuka Aykırı Hareket Ettiğini Kararlaştırdı - Son Dakika
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