Almanya'nın Ekonomik Kaybı 290 Milyar Euro Olabilir

BERLİN, 19 Nisan (Xinhua) -- Almanya Ekonomi Enstitüsü, ABD'nin gümrük vergilerinin Almanya'nın ekonomik üretiminde 4 yıl içinde 290 milyar euro (330 milyar ABD doları) kadar düşüşe yol açabileceğini ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2028 yılına kadar yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) kaybının yüzde 1,6'ya ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Enstitü tarafından yayımlanan raporda ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı, büyük dış ticaret açıklarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği gibi ticaret ortaklarından yapılan ithalata yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilmesini öngören "karşılıklı gümrük vergilerinin" olası etkileri analiz ediliyor.

Almanya'nın bu önlemlerden kaynaklanan doğrudan kayıplarının 2028 yılına kadar 200 milyar euroya (GSYİH'nin yüzde 1,2'sine) ulaşabileceğinin belirtildiği raporda misilleme önlemleri de hesaba katıldığında toplam zararın 290 milyar euroyu bulabileceğine dikkat çekiliyor.

Raporda 2028 yılına kadar AB'nin toplam 1,1 trilyon euroya varan kayıpla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayalı olan Almanya, ABD ile 33 yıldır dış ticaret fazlası veriyor. 2024'te bu fazla, 69,8 milyar euroyla rekor seviyeye ulaştı. Almanya'nın istatistik kurumlarının verilerine göre ABD, geçen yıl Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,4'ünü karşılayarak 2002'den bu yana en yüksek paya ulaştı. Bu durum, Almanya'yı ABD'nin artan gümrük vergilerine karşı özellikle savunmasız hale getiriyor.

Enstitünün cuma günü yayımladığı bir ankete göre, Alman şirketlerinin üçte birinden fazlası 2025 yılında çalışan sayısını azaltmayı planlıyor. Ülkedeki işsiz sayısı ise on yıldır ilk kez üç milyon sınırına yaklaşıyor.

2.000'den fazla şirketin katıldığı araştırma, hizmet sektöründe bazı direnç belirtileri görülse de sanayi ve inşaat sektörlerinde karamsarlığın devam ettiğini ortaya koydu.

Almanya, son iki yıldır durgunluk yaşayan tek G7 ülkesi konumunda. Ekonomistler, ABD'nin yeni gümrük vergileri nedeniyle ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde görülmemiş şekilde üçüncü bir durgunluk yılıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.