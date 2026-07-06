Almanya'nın İran'a Mayın Temizleme Talebi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesinin masraflarının İran'dan talep edilebileceğini söyledi.

Bakan Johann Wadephul, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla bu mayınları temizlersek, şu an için bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyi düşünmüyoruz. Ancak temelde bu haklı bir talep olur ve İran, bunun masraflarını karşılamak zorunda kalır." dedi.

Wadephul, böylece İran'ın yol açtığı bir zararı gidermiş olacağını belirtti.

"Mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak için Tahran'a bir teklifte bulunmak gerekiyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Wadephul, İran'ın uluslararası deniz yolunu hukuka aykırı şekilde "mayınladığını" savunarak, bu nedenle Tahran'a hiçbir şey teklif etmelerine gerek olmadığını kaydetti.