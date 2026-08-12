Almanya'nın İsrail Desteği Koşullu - Son Dakika
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Almanya'nın İsrail Desteği Koşullu

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Eski Büyükelçi Seibert, Almanya'nın desteğinin İsrail'in her eylemini kapsamadığını belirtti.

Almanya'nın eski Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, Almanya'nın desteğinin İsrail'in her türlü davranışını kapsamadığını savundu.

Seibert, haftalık Zeit gazetesinin eki olan Zeitmagazin'e yaptığı açıklamada, Almanya'nın uzun yıllardır İsrail'i bölgedeki tek demokrasi olarak gördüğünü söyledi.

Almanya'nın İsrail'i desteklediğini anımsatan Seibert, "Ancak bu, bizim desteğimizin İsrail'in her türlü davranışını kapsadığı anlamına gelmez, örneğin 60. yılına giren işgali kapsamaz." dedi.

Seibert, kendisinin 1967'de uluslararası olarak tanınan sınırlar içindeki İsrail'de büyükelçi olarak görev yaptığını belirterek, "Gazze ve Batı Şeria bizim için işgal altındaki bölgelerdir. Doğu Kudüs, nihai statüsü henüz belirlenmemiş bir şehrin parçasıdır." diye konuştu.

İsrail'in varlığı Hamas, Hizbullah veya İran tarafından tehdit edildiğinde İsrail'in yanında durmaları gerektiğini aktaran Seibert, "Ancak bu, Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimciler için geçerli değildir. Uluslararası hukuka göre bunlar, 'Bu topraklar sadece bizimdir, Tanrı bize bahşetmiştir' ideolojisini izleyen yasadışı yerleşim yerleridir. Devlet aklı (Almanya) buna atıfta bulunmaz, başka bir halka karşı üstünlük duygusunu desteklemez." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, "Asıl soru, bu felaket getiren yerleşim politikasına karşı tutumumuzu daha net bir şekilde ortaya koyacak somut önlemler olup olmadığıdır" dedi.

İsrail'in, Gazze'yi giderek daha da küçülttüğünü vurgulayan Seibert, "Şimdi İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin tam ortasına bir toprak set inşa etti. Bu da, bölgenin kalıcı olarak ikiye bölünmek istendiği şüphesini besliyor ki bu yıkıcı sonuçlar doğuracaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın İsrail Desteği Koşullu - Son Dakika

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