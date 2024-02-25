Almanya'nın Libya Özel Elçisi, Libya liderleriyle seçimler konusunu görüştü - Son Dakika
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Almanya'nın Libya Özel Elçisi, Libya liderleriyle seçimler konusunu görüştü

Almanya\'nın Libya Özel Elçisi, Libya liderleriyle seçimler konusunu görüştü

Almanya'nın Libya Özel Elçisi Christian Bock, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile seçimlerin sağlanması konusunu ele aldı. Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler'in çabaları desteklendi ve Libya'da istikrarın sağlanması için seçimlerin önemi vurgulandı. Ayrıca, enerji ve ekonomik işbirliği konuları da ele alındı.

25.02.2024 21:13
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Almanya'nın Libya Özel Elçisi Christian Bock, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile seçimler konusunu ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe ile Almanya'nın Libya Özel Elçisi Bock Trablus'taki başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Almanya'nın Libya Özel Elçisi, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in çabalarını desteklediklerini ve Almanya'nın seçimler yoluyla Libya'da istikrarın sağlanmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Başbakan Dibeybe, ülkesinde seçimlerin adil, yasalara uygun olarak yapılması ve geçiş aşamasının sona erdirilmesi yönündeki tüm uluslararası çabalara destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede, enerji ve yenilenebilir enerji alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı.

Başkanlık Konseyi Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, Almanya'nın Libya Özel Elçisi ile Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin Libya'daki siyasi sürecin seçimlere ulaştırılması konusunu görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Libyalı tarafların davet edildiği nisan ayında Sirte'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Uzlaşı Konferansı için yapılan hazırlıklar da ele alındı.

Libya'daki siyasi bölünmüşlük

Libya'nın doğusunda ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin yürümesinde tıkanıklığa neden oluyor. Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken, batısında BM'nin de meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun çabalarıyla, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verildi ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı. TM de mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu gerekçe göstererek 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda yeni bir hükümeti görevlendirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin TM'yi Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayıp görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemesinin ardından ülkenin doğusunda ve batısında iki farklı hükümetin bulunduğu bir sürece girildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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