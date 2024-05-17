Almanya'nın Saarland eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel felaketi - Son Dakika
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Almanya'nın Saarland eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel felaketi

Almanya\'nın Saarland eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel felaketi

Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Başkent Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları ve seller nedeniyle binalar boşaltıldı. Meteoroloji Dairesi, 24 saat içinde metrekare başına 100 litre yağmur yağdığını belirtti. Yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı açıklandı. Başbakan Scholz, programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edecek.

17.05.2024 23:29
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Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Eyaletin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve seller nedeniyle bölgede çok sayıda bina boşaltıldı.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 24 saat içinde bölgede metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz'un planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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