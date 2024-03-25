Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, ölenlerden birinin çocuk olduğu ve çatı katında yaşayan bir kişinin kaybolduğu kaydedildi.
Binada yaşayanların kimlikleri ve milliyetleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Solingen kentinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinde tur atlayacak takım finale yükselme hakkı kazanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün öğle saatlerinden, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan badem ağaçları çiçek açarak bölgeyi renklendirdi. Her yıl turistleri ağırlayan bölge, açan çiçeklerle rengarenk oldu.
Apple'ın yeni nesil M4 çipini 2025'in ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. M4 çipi, MacBook Pro, MacBook Air ve iMac modellerine güç verecek. Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle performans artışı sağlayacak olan M4, Qualcomm'un Snapdragon X Elite'i ve Intel, AMD'nin rekabetine karşı mücadele edecek.
Apple, iOS 18'e yapay zeka entegre etmek için Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka teknolojilerini kullanmayı düşünüyor. Apple, Çin pazarındaki cihazlar için Baidu'nun yapay zeka modelini değerlendirmek için ilk görüşmeleri yapmıştır. Şirket, kendi yapay zeka teknolojilerinin yeterli düzeyde olmadığı için dış kaynaklı teknolojilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. Apple, yapay zekayı iPhone'ların dil asistanı, fotoğraf düzenleme ve e-posta oluşturma gibi özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca Apple, Google ile de yapay zeka konusunda anlaşma yapmayı planlamaktadır.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı. Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda biriken su belediye ekiplerince temizlendi. İlçede hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Türkeli Demir Sahası'nda çatışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ ve Kırklareli illerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da ana arterlerde su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tekirdağ'da hava sıcaklığı 14 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, Demirköy'de hava sıcaklığı 7 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?