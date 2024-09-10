Almanya Savaşa Hazırlıkta Gecikiyor - Son Dakika
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Almanya Savaşa Hazırlıkta Gecikiyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin olası bir savaşa ancak uzun yıllar sonra hazır olabileceği belirtildi. Almanya'nın Rus tehdidine karşı yavaş silahlandığına işaret edilen raporda, Almanya ve Rusya'nın askeri kapasiteleri arasındaki farkın açılmaya devam ettiği vurgulandı.

10.09.2024 11:50
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Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin olası bir savaşa ancak uzun yıllar sonra hazır olabileceği belirtildi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), "Avrupa ve Almanya'nın Rusya'ya karşı yavaş silahlanması" başlıklı araştırma raporu hazırladı.

Raporda, Almanya ordusunun olası bir savaşa ancak uzun yıllar sonra hazır olabileceği belirtildi.

Almanya'nın Rus tehdidine karşı çok yavaş silahlandığına işaret edilen raporda, Almanya ve Rusya'nın askeri kapasiteleri arasındaki farkın açılmaya devam ettiği vurgulandı.

Raporda, Rusya'dan gelen mevcut tehdit göz önünde bulundurulduğunda koalisyon hükümeti tarafından savunma için yapılan harcamaların tamamen yetersiz olduğu ve buna mevcut tedarik hızı da eklendiğinde Almanya'nın 20 yıl öncesinin askeri stoklarına ulaşmasının neredeyse 100 yıl süreceği kaydedildi.

Alman ordusunun mevcut tedarik hızıyla 2004 yılı savaş uçağı stoklarına yaklaşık 15 yılda, savaş tankı stoklarına yaklaşık 40 yılda ve topçu obüs stoklarına ise neredeyse 100 yılda ulaşabileceği ifade edildi.

Örneğin Almanya 2004 yılında 423 savaş uçağına sahipken bu sayı 2021'de 226'ya düştü. Son 2 yıldaki sipariş hızına göre tekrar 2004'teki rakama ulaşılması 2038 yılında mümkün olabilecek.

Raporda, üretim kapasitesi büyüyen Rusya'nın, Alman ordusunun tüm stokunu 6 aydan biraz daha uzun sürede üretebileceği belirtildi.

Ukrayna savaşından bu yana Rusya'nın önemli silah sistemlerinin üretim kapasitelerini büyük ölçüde artırmayı başardığına dikkati çekilen raporda, Rusların uzun menzilli hava savunma sistemleri üretimini 2 katına, tank üretimini ise 3 katına çıkardığı ifade edildi.

Rusya'nın modern savaş sistemleri konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiği, insansız hava araçları kapasitesini 6 kattan fazla artırdığı vurgulanan raporda, Rusya'nın tahrip gücü yüksek ve savunulması neredeyse imkansız süpersonik füzeleri nedeniyle NATO için yüksek bir güvenlik riski oluşturduğu aktarıldı.

"Silahlanma konusunda çok yavaş ilerleme kaydediyoruz"

Araştırma ekibinin başkanı Guntram Wolff, enstitünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Rusya, NATO için giderek daha büyük bir güvenlik tehdidi haline geliyor. Caydırıcılık için gerekli olan yeniden silahlanma konusunda çok yavaş ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

Wolff, "Avrupa'nın şu anda ihtiyacı olan şey, özel fona ek olarak, düzenli Alman savunma harcamalarının kalıcı, önemli ve acil bir şekilde GSYİH'nin (gayrisafi yurt içi hasıla) en az yüzde 2'sine çıkarılmasıdır. Şunu açıkça söylemek gerekir. Rusya'nın saldırganlığı karşısında eskisi gibi bir şey olmamış gibi devam etmek ihmalkarlık ve sorumsuzluk olacaktır." şeklinde konuştu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick de hükümetin savunmada yeni dönem söyleminin sadece "boş laftan" ibaret olduğu eleştirisinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna savaşını askeri olarak kazanamayacağını anladığında barışın geleceğini savunan Schularick, "Bunu başarmak için Almanya ve Avrupa'nın inandırıcı askeri yeteneklere ihtiyacı var. Almanya yılda en az 100 milyar avroluk yeterli bir savunma bütçesine sahip olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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