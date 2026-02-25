Almanya Şansölyesi Merz'in Çin Ziyareti - Son Dakika
Almanya Şansölyesi Merz'in Çin Ziyareti

25.02.2026 10:42
Merz, Çin ile ticaret açığını ele almak ve iş ilişkilerini güçlendirmek için Pekin'e gitti.

(ANKARA) - Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Çin'e ilk resmi ziyareti için Pekin'e gitti. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalat, ihracatının iki katının üzerinde seyrediyor. Merz'in ziyareti giderek büyüyen bu ticaret açığıyla ilişkilendiriliyor.

Merz, Pekin ziyareti kapsamında Çin'in ikinci en üst düzey yetkilisi olan Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi. Çin devlet medyasına göre Çin Başbakanı Li, göreve geldikten sonra ilk kez Çin'i ziyaret eden Merz'i Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda resmi tören mangası eşliğinde karşıladı.

Merz'in Li ile görüşmede, Çin'in sanayideki "aşırı kapasite" sorununu ve iki ülke arasındaki iş fırsatlarını gündeme getirdiği belirtiliyor. Merz'in günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi planlanıyor.

Merz, Pekin'e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Çin ile dengeli, güvenilir, kurallara dayalı ve adil bir ortaklık istiyoruz" dedi. Merz ayrıca Çin'in "ihracat kısıtlamalarını" ve rekabetteki bozulmaları da gündeme getireceğini belirtti.

Çin ziyareti kapsamında Merz'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Çin'in Moskova üzerindeki etkisini kullanmasını da gündeme getirmesi bekleniyor. Ancak Avrupa medyasında yer alan değerlendirmelere göre beraberinde geniş bir iş heyetiyle Çin'e giden Merz'in gündeminde en ağır başlıklardan biri ticaretteki büyük dengesizlik olacak.

Merz'e ziyarette 30 şirketin temsilcileri eşlik ediyor. Şansölyenin, daha dengeli bir ekonomik ilişkinin sağlayacağı faydaları da vurgulaması bekleniyor. Otomotiv üreticileri başta olmak üzere birçok büyük Alman şirketi, Çin pazarını hala karlılık ve inovasyon açısından kritik önemde görüyor.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, çarşamba günü yayımladığı haberde, "Üst düzey ticaret heyeti, Almanya'nın ikili ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İki günlük ziyaret, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın giderek artan sanayisizleşme baskılarıyla karşı karşıya olduğu ve otomotiv ile takım tezgahları gibi Avrupa'nın ihracata dayalı üretim sektörlerinin merkezinde yer alan alanlarda Çinli düşük maliyetli üreticilerle rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

2025 yılında Almanya'nın Çin'den ithalatı yüzde 8,8 artarak 170,6 milyar avroya ulaştı. Buna karşılık Almanya'nın Çin'e ihracatı yüzde 9,7 düşerek 81,3 milyar avroya geriledi.

Merz'in ziyareti, yalnızca Almanya değil Avrupa ekonomilerinin küresel rekabet karşısında üretim kapasitesinin düştüğü, maliyet baskısı ve dışa bağımlılık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da geçen ay Pekin'i ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA

