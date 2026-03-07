Almanya Savaşa Katılmayacak - Son Dakika
Almanya Savaşa Katılmayacak

07.03.2026 16:14
Almanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayacağını açıkladı. Müzakere çağrısı yapıldı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili olarak ülkesinin bu savaşa katılmayacağını söyledi.

Klingbeil, Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ve yeniden müzakerelerin başlaması gerektiğini belirterek, savaş ne kadar sürerse ekonomik sonuçlarının da o kadar büyük olacağını ifade etti.

Bu savaşın uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya Klingbeil, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacaktır. Benim bu savaşın uluslararası hukuk açısından meşru olduğuna dair büyük şüphelerim var." dedi.

Klingbeil, Almanya'nın güvenlik açısından bu savaşın içine sürüklenme tehlikesi olup olmadığına ilişkin soruya da "Çok net söylüyorum: Bu, bizim savaşımız değil. Bu savaşa katılmayacağız." cevabını verdi.

Artık kuralların geçerli olmadığı bir dünyaya doğru sürüklenme tehlikesini gördüğünü dile getiren Klingbeil, "Sadece güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Almanya Savaşa Katılmayacak
