Almanya Savunma Bakanı, Alman Silahlı Kuvvetlerinin yapısal reform yapma kararı aldığını açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoruis, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundewehr) geleceğe hazır olması için orduda yapısal reform yapma kararı aldığını bildirdi.
Pistorius, Almanya Genel Kurmay Başkanı Carsten Breuer ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nils Hilmer ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman Silahlı Kuvvetlerinde yeniden yapılanma planlarına ilişkin bilgi verdi.
Ordunun yapısal reformuna ilişkin öneriler üzerine çalışma talimatını yaklaşık 5 ay önce verdiğini anımsatan Pistorius, bu konuda bugün karar verildiğini ve ordunun yeniden yapılanmasına ilişkin imzayı attığını kaydetti.
Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini söyleyerek "Ortak hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır." dedi.
Bu yapılanmada Alman Silahlı Kuvvetlerinin ortak "Harekat Komutanlığı" ile "Destek Komutanlığına" da sahip olacağını belirten Pistorius, "Harekat Komutanlığında" Alman Silahlı Kuvvetlerinde operasyonel yönetim ve planlamanın bir elden yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.
Pistorius, böylelikle kararların daha hızlı alınacağını söyleyerek planlama görevini de üstelenecek "Harekat Komutanlığının", NATO ve bakanlıklar ile eyaletler için de muhatap olacağını ifade etti.
Alman ordusunun yapısına hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanında Siber ve Enformasyon Alan Gücü'nün de (CIR) ekleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu yeni gücün ordunun güvenliği için önemli olduğunu ve siber saldırılardan korumanın yanında hibrit tehdide karşı da faaliyet göstereceğini belirtti.
Pistorius, "Destek Komutanlığının" lojistik, tıbbi hizmet, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma, sivil-asker ilişkisi ile askeri birimler arasında işbirliği sağlanması alanlarında rol alacağını kaydetti.
Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi.
Pistorius, gerekli reformların hayata geçirilmesi için Alman Silahlı Kuvvetlerine 6 ay zaman verdiğini belirtti.
Alman ordusunu geleceğe hazır hale getirmek istediklerine işaret eden Pistorius, "Avrupa'daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizi ve müttefiklerimizi savunuyoruz ve bu adımla da kimsenin NATO toprağı olarak bize saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." dedi.
Savunma Bakanı Pistorius, bunun inandırıcı ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını isteyerek ordunun belirtilen şekilde yeniden yapılandırılması durumunda bunun başarılabileceğini dile getirdi.
Zorunlu askerliğin 2011'de kaldırıldığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.
Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.
Son Dakika › Güncel › Almanya Savunma Bakanı, Alman Silahlı Kuvvetlerinin yapısal reform yapma kararı aldığını açıkladı - Son Dakika
AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı. Aşgın, mazbatasını alarak herkesi kucaklayarak görevini sürdüreceğini belirtti. Çorum'a faydalı işler yapmanın önemine vurgu yapan Aşgın, sevgi, erdem, doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Aşgın, halkla birlikte iyi ve kötü günlerde olacağını ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, göreve başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende konuşarak 16 belediye başkanı olarak birlik beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti. Odabaşı ise Gölbaşı'na hizmet etmek için seçildiklerini ve vatandaşlara hizmetin önemli olduğunu vurguladı.
Vestel, elektrikli araçlar için 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Bu hamle, elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak ve şarj sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor.
Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı. Zencirci, görevi devraldığı eski başkan vekiline teşekkür ederek, herkese eşit mesafede hizmet edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?