Almanya Silahlı Kuvvetlerinin askeri eğitim alanları üzerinde geçen yıl casusluk yaptığından şüphelenilen 446 dron tespit edildiği bildirildi.
Alman kamu yayıncı kuruluşları WDR ve NDR'nin haberinde, dronların güvenlik riski oluşturduğunu düşünen yetkililerin, bunların Ukraynalı askerlerin eğitimi konusunda Rusya adına casusluk yaptığından endişe duydukları ifade edildi.
Haberde ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaşın ardından o dönem Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Carsten Breuer'in "kışlaların üzerinde insansız hava araçlarının keşif uçuşlarına" karşı uyarıda bulunduğuna işaret edilerek, ertesi yıl Silahlı Kuvvetlerin kendi insansız hava araçlarından oluşan görev gücünü kurduğu ve daha fazlasının Savunma Bakanlığınca "gizlilik" gerekçesiyle açıklanmadığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından rakamların keskin bir şekilde arttığı belirtilen haberde, Eylül- Aralık 2021 döneminde 9, 2022'de 172 ve 2023'te ise 446 insansız hava aracının askeri eğitim sahaları üzerinde gözlendiğinin rapor edildiği aktarıldı.
Haberde ayrıca, Almanya Savunma Bakanlığının, kolay şekilde temin edilebilen ve yabancı istihbarat örgütlerince kullanılabilen küçük insansız hava araçlarına karşı koruma ve önlemleri arttırdığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Almanya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askerlerinin eğitimi konusunda casusluk şüphesiyle 446 dron tespit etti - Son Dakika
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?