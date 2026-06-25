Almanya-Türkiye Film Fonu Başvurularını Açtı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" ve Medienboard Berlin-Brandenburg ile MOIN Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu tarafından yürütülen Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu için başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Almanya ve Türkiye arasındaki uzun metrajlı ortak yapım projelerini desteklemek amacıyla 2011'de başlatılan fon, bu yıl 16. kez düzenleniyor. Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metrajlı Almanya-Türkiye ortak yapım projeleri için 13 Ağustos 2026 tarihine kadar fona başvuru yapılabilecek.

Kuruluşundan bu yana Almanya-Türkiye ortak yapım projelerine toplam 1 milyon 221 bin avro destek sağlayan fon, bugüne kadar 77 filme katkıda bulundu.

"Albüm", "Mavi Bisiklet","Kar ve Ayı" adlı yapımların da aralarında olduğu birçok film, fonun desteklediği yapımlar arasında yer alıyor.