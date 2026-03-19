Almanya, UAD'de İsrail Davasına Müdahil Olmayacak

Almanya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmayacağını açıkladı.

Almanya'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil olmayacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına değindi.

Sözcü Hinterseher, UAD'de İsrail lehine müdahil olma başvurusu yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Hayır, böyle bir müdahillik hakkı kullanılmayacak." dedi.

Hinterseher, bir gazetecinin Ocak 2024'te önceki hükümetin UAD'deki davaya İsrail lehine müdahil olacağını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"O zamandan bu yana yeni gelişmeler oldu. Bunlardan biri de kısa bir süre sonra, 2024 ilkbaharında Nikaragua'nın UAD'de Almanya aleyhine dava açmasıdır. Şu anda biz de UAD nezdinde görülen bir davanın tarafıyız ve bu nedenle bu imkanı kullanmamaya ve bunun yerine kendimizin de tarafı olduğumuz bu davaya odaklanmaya karar verdik."

Hinterseher, "Diğer her şey mahkemede açıklığa kavuşacaktır. (İsrail'e) Atılan suçlama Uluslararası Adalet Divanında açıklığa kavuşacak ve biz de elbette bunu beklemek istiyoruz." diye konuştu.

Nikaragua'nın UAD'deki davada Almanya'ya yönelttiği suçlamaları kesin dille reddettiklerini belirten Hinterseher, "Diğer her şey uluslararası bir mahkeme önünde açıklığa kavuşturulacak ve bu bakımdan bu konuyla ilgili olarak şu anda daha fazla yorumda bulunmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya 2024'te İsrail davasına müdahil olacağını duyurmuştu

Almanya'da bir önceki hükümet, UAD'de Güney Afrika tarafından İsrail'e yöneltilen "soykırım" suçlamasının hiçbir dayanağının olmadığını savunarak, davaya müdahil olma kararı almıştı.

Dönemin hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'nin "siyasi bir araç haline getirilmesine karşı çıkıldığı" kaydedilmişti.

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de 1 Mart 2024'te dava açmıştı.

Almanya da bunun üzerine bir dönem İsrail'e silah sevkiyatını durdurmuş ve verilen silahların Gazze'de kullanılmaması şartını koşmuştu.

Kaynak: AA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
