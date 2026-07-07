Almanya, Ukrayna'ya 140 Milyar Avro Destek Taahhüt Etti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Ankara'daki 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Deutschlandfunk radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, "2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya yalnızca Avrupa ve Kanada'nın katkılarıyla 140 milyar avro taahhüt edebiliriz. Bu, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü bir destek sinyali olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu taahhüdün aynı zamanda Moskova'ya, Batılı müttefiklerin Kiev'e verdikleri desteği sürdürme konusundaki kararlılığını göstereceğini vurgulayan Wadephul, savaş alanındaki son gelişmelerin Ukrayna'nın Rusya'ya daha ağır darbeler indirebildiği yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi.

Batı'nın askeri ve mali desteğinin sahadaki etkisinin açıkça görüldüğünü belirten Alman Bakan, Rusya'yı yeniden müzakere masasına oturtabilmek için uluslararası baskının daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.