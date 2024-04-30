Almanya, Ukrayna'ya Askeri Mühimmat ve Teçhizat Desteği Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Askeri Mühimmat ve Teçhizat Desteği Vermeye Devam Ediyor

Almanya, Ukrayna\'ya Askeri Mühimmat ve Teçhizat Desteği Vermeye Devam Ediyor

Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri mühimmat ve teçhizat desteği sağlamaya devam ediyor. Almanya'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 10 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı, bir adet Skynex hava savunma sistemi ile Gepard uçaksavar tankı için 30 bin mermi ve IRIS-T hava savunma sistemi için mühimmat desteği sağlandı. Şu ana kadar Ukrayna'ya teslim edilen Marder tipi zırhlı muharebe aracı sayısı 100'e ulaştı. Üçüncü Patriot hava savunma sistemi ise henüz güncellenmiş listede yer almadı. Ayrıca Leopard 2 tankı için top mermisi ve 3 bin el bombası da tedarik edildi. Ukrayna ordusunun istihkam ve nakliye kabiliyetleri ise Biber zırhlı köprü taşıyıcı, bir zırhlı istihkam aracı, 9 mayın temizleme pulluğu ve 9 M1070 Oshkosh kamyon ile güçlendirildi.

30.04.2024 11:30
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Almanya Ukrayna'ya askeri mühimmat ve teçhizat desteği vermeye devam ediyor.

Alman hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 10 "Marder" tipi zırhlı muharebe aracı, bir "Skynex" hava savunma sistemi ile "Gepard" uçaksavar tankı için yaklaşık 30 bin mermi ve "???????IRIS-T" hava savunma sistemi için mühimmat desteği sağlandığı bildirildi.

Buna göre şu ana kadar Ukrayna'ya teslim edilen "Marder" tipi zırhlı muharebe aracı sayısı 100'e ulaştı.

İki hafta önce söz verilen üçüncü "Patriot" hava savunma sistemi ise henüz internet sitesindeki Alman askeri yardımının güncellenmiş listesinde yer almadı.

Listede ayrıca Leopard 2 tankı için top mermisi ve 3 bin el bombası da tedarik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun istihkam ve nakliye kabiliyetlerinin bir "Biber" zırhlı köprü taşıyıcı, bir zırhlı istihkam aracı, 9 mayın temizleme pulluğu ve 9 M1070 Oshkosh kamyon ile güçlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Askeri Mühimmat ve Teçhizat Desteği Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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