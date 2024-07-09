Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağladı - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya 3 Patriot hava savunma sistemi sağladığını ve başka ülkelerin de bu sistemleri sağlamasını ümit ettiğini söyledi. Scholz, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa'da devam eden savaş ortamında Ukrayna'ya destek verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'nın kendisini ve halkını saldırılara karşı savunabilmesi için diğer ülkelerden de destek beklediklerini belirtti.

09.07.2024 16:07
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya 3 Patriot hava savunma sistemi sağladığını ve başka ülkelerin de bu sistemleri sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Scholz, Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Berlin- Brandenburg Havalimanında yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nin Avrupa'da bir savaşın devam ettiği dönemde yapıldığını belirterek, "Avrupa'nın en büyük ülkesi Rusya, ikinci büyük ülkesi olan Ukrayna'nın bir kısmını ya da tamamını klasik emperyalist bir biçimde ilhak etmek için saldırdı." dedi.

Ukrayna'ya çok kapsamlı destek verilmesinin doğru olduğunu ifade eden Scholz, ihtiyaç süresince Ukrayna'nın yanında olacaklarını yineledi.

Almanya Başbakanı Scholz, füze dahil Ukrayna'nın kendisini ve halkını saldırılara karşı savunabilmesi için diğer ülkelerden Ukrayna'yı desteklemelerini istediklerini belirtti. Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunması için önemli olan 3 Patriot hava savunma sistemi verdiklerini kaydederek, "Diğer ülkelerden de daha fazla Patriot sistemi gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden'in sağlık durumu

Başbakan Scholz, bir gazetecinin, ABD'de sağlığı konusunda tartışmaların yaşandığı ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahibi olarak NATO Zirvesi'nde zorlanacağından endişe duyup duymadığına ilişkin sorusuna da "Hayır, öyle bir kaygım yok. ABD Başkanı ile yaptığım birçok görüşmeden, bu zirveye bizimle birlikte çok iyi ve çok net bir şekilde hazırlandığını biliyorum." yanıtını verdi.

NATO Zirvesi için hazırlanan ve alınacak kararların çoğunun Almanya ve ABD arasında istişare edilerek geliştirildiğini ifade eden Scholz, zirvenin başarılı geçeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağladı - Son Dakika

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