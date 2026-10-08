Almanya ve Hollanda'da 3 Türk vatandaşı 1-4 ton altın aklama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya ve Hollanda'da 3 Türk vatandaşı 1-4 ton altın aklama iddiasıyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya ve Hollanda\'da 3 Türk vatandaşı 1-4 ton altın aklama iddiasıyla gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve Hollanda'da Europol destekli operasyonda, suç gelirlerini altına çevirip Türkiye üzerinden akladıkları iddia edilen 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şebekenin altı yılda 1 ila 4 ton altını Türkiye'ye taşıdığı, değerinin 55-210 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Almanya ve Hollanda'da, suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden aklamakla suçlanan 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Alman ve Hollandalı soruşturma makamları, şebekenin altı yıl içinde değeri 210 milyon avroya kadar ulaşan yaklaşık 1 ila 4 ton altını Türkiye'ye taşıdığından şüphelenildiğini açıkladı.

Köln Savcılığı, Aşağı Bavyera ve Köln emniyet müdürlükleri, Rotterdam Savcılığı ve Rotterdam Liman Polisi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Europol'ün desteğiyle dün Almanya ve Hollanda'da suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden akladığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katıldığı operasyonda, Almanya'nın çeşitli eyaletleri ile Hollanda'da yaklaşık 40 ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, "üçüncü kişilere hizmet" olarak kara para aklama ve kaçakçılık faaliyeti yürütmekle suçlanıyor. Şebekenin her yıl suç faaliyetlerinden elde edilen on milyonlarca avro tutarındaki nakit parayı gizleyerek devlet denetiminden kaçırdığı ve Türkiye'ye aktardığı öne sürülüyor.

Paranın büyük bölümünün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiği savunuldu. Şebekenin nakit parayla, bağlantılı kuyumculardan eski ve hurda altın aldığı, bunları suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer altın takılarla birlikte eriterek külçe haline getirdiği belirtiliyor.

Eritilen altınların daha sonra kara veya hava yoluyla Almanya'dan Türkiye'ye taşındığı, karayoluyla yapılan sevkiyatlarda özel olarak hazırlanmış araçların kullanıldığı öne sürüldü. Türkiye'ye getirilen altınların burada yeniden işlendiği veya değerli altın takıların satın alınmasında kullanıldığı, ardından karşılık gelen varlıkların kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca Türkiye'de satın alınan bazı mücevherler ile işlenmiş altın külçelerinin gümrük kuralları ihlal edilerek yeniden Almanya'ya sokulduğundan şüpheleniyor.

ALTI YILDA 210 MİLYON AVROYA KADAR ALTIN

Şebekenin altı yıllık dönemde 1 ila 4 ton arasında altını Türkiye'ye taşıdığını değerlendiriliyor. Altınların toplam değerinin yaklaşık 55 milyon ile 210 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Hollanda'daki soruşturmada ise Rotterdam Liman Polisi, söz konusu grupla bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı bir finans aracısını takibe aldı. Şüphelinin yaklaşık 60 milyon avro tutarında nakit paranın alınması ve diğer grup üyelerine gönderilmesinde rol oynadığı düşünülüyor.

ŞEBEKENİN İZİ 55 KİLO ALTIN BULUNAN ARAÇLA SÜRÜLDÜ

Soruşturmanın başlangıcı 2023 yılının ekim ayına uzanıyor. Bavyera'daki rutin otoyol kontrolünde, Dortmund bölgesinden gelen bir araçta gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık yarım milyon avro nakit bulundu. Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki Türk kadın hakkında kara para aklama şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Bu olayın ardından yürütülen soruşturmada, yurt dışı bağlantıları bulunan ve ağırlıklı olarak Türk kökenli kişilerden oluştuğu belirtilen gruba ulaşıldı. Şubat 2026'da Köln'de grupla bağlantılı kişilerde 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi.

Son operasyonda ise dijital materyaller ve belgelerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, altın taşımak için kullanıldığı değerlendirilen bir yelek ve kemer, 12 araç ve bir motosiklete el konuldu. Araçlardan ikisinde profesyonel şekilde hazırlanmış kaçakçılık bölmeleri bulundu.

Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki üç Türk vatandaşı hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı. Toplam 24 kişi hakkında suç örgütü kurma, kara para aklama ile kaçakçılık şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
Hollanda3. SayfaTürkiyeAlmanyaGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:45
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:57:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya ve Hollanda'da 3 Türk vatandaşı 1-4 ton altın aklama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei