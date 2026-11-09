Almanya\'ya Suriyeli göçü 2026\'nın ilk dokuz ayında azalırken dönüşler 23 bin 700 oldu

Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Almanya'ya gelen Suriyelilerin sayısının bariz biçimde düştüğü bildirildi. Suriye'ye dönenlerin sayısı da, 2026'nın ilk dokuz ayında gelenlerle eşitlenmiş durumda.Suriye'de Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Almanya'ya gelen Suriyeli sığınmacı sayısı belirgin biçimde azaldı.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Şam'da hükümet değişikliğinin ardından ikinci yıl olan 2026'da Suriye'den Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısı yüzde 40,6 geriledi. 2026'nın Ocak- Eylül döneminde toplam 23 bin 800 kişinin Almanya'ya geldiğini kaydeden Daire, 2025'in aynı döneminde bu sayının 40 bin 100 olduğunu duyurdu.

İstatistik Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, 2024'te Suriye'den Almanya'ya 74 bin 600 kişi gelmişti. Almanya'ya göçün azalmasının yanı sıra, Almanya'dan Suriye'ye dönenlerin sayısı da 2026'nın ilk dokuz ayında 23 bin 700 kişi ile gelenlerin sayısıyla neredeyse aynı düzeyde seyretti. Böylelikle Almanya'dan ayrılışlar da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artmış oldu.

Korunma arayanların beşte biri Suriyeli

Açıklanan verilere göre 2025 sonunda Almanya'ya iltica etmek isteyenlerin yüzde 21'ini Suriyeliler oluşturuyordu. Yabancılar Merkezi Kayıt Sistemi'ne (AZR) göre Almanya'da, iltica talebinde bulunan 668 bin 700 Suriyeli yaşıyor. Suriyeliler bu kategoride Ukraynalıların ardından ikinci büyük grubu oluşturuyor.

Suriyelilerin büyük çoğunluğu, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 88,8 ile insani nedenlere dayalı bir oturma iznine ve dolayısıyla tanınmış bir koruma statüsüne sahipti. AZR'ye göre yüzde 10'unun koruma statüsü henüz belli değildi. Sığınma başvurusu reddedilmiş olarak Almanya'da yaşamaya devam eden Suriyelilerin oranının ise yüzde 1,2 olduğu belirtliyor.

İlk sığınma başvurularında yüzde 65 düşüş

Eylül 2026'ya kadar Suriyelilerin yaptığı ilk sığınma başvurularında da yüzde 65 düşüş yaşandı. Suriye vatandaşları yüzde 12,9'luk payla, sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Afganistan vatandaşlarının ardından ikinci büyük grubu oluşturdu. Sene başından bu yana yapılan tüm sığınma başvurularının yüzde 24,6'sı Afganistanlıların imzasını taşıyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da toplam 1 milyon 280 bin kişi Suriye kökenli göçmen geçmişine sahip. Bunların yüzde 19'unu Almanya'da doğan çocuklar oluşturuyor.

BM: 1,3 milyon mülteci Suriye'ye döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 2025'te, büyük çoğunluğu Türkiye ve Lübnan'dan olmak üzere, dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyon Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü. UNHCR, 2025 sonunda yaklaşık 5 milyon Suriyeli mültecinin hala yurt dışında yaşadığını bildirdi.

Suriye'nin eski lideri Beşar Esad, 13 yıl süren iç savaşın ardından Aralık 2024'te, İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) milisinin liderliğindeki savaşçılar tarafından devrildi. Ailesi ve yakın çevresinden bazı isimlerle birlikte Rusya'ya sığınan Esad, geçen ağustos ayında gıyabında Suriye'de yapılan yargılamada idama mahkum edildi.

AFP/ ET,JD