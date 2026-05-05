İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu'nun vefat haberi yüreğimizi dağladı. Almina kızımıza Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
