ALMUS BARAJINDA 33 YIL SONRA DOLUKSAVARLARDAN SU BIRAKILDI
Almus Hidroelektrik Santrali'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ile birlikte dolusavaklardan bırakılan su Yeşilırmak'a akmaya başladı. 33 yıl sonra dolusavaklardan su bırakmaya başlanılan santraldeki son durum dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Almus Barajında 33 Yıl Sonra Su Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?