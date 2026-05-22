Almus Belediyesi Araç Parkı Su Altında

ALMUS BELEDİYESİ'NİN ARAÇ PARKI SU ALTINDA KALDI
Almus Barajı'nda su seviyesinin yükselmesinin ardından Almus Belediyesi'ne ait baraj kenarındaki araç parkı su altında kaldı. Araçların park edildiği noktada bulunan eski bir otobüs ile cenaze aracı da yükselen sulardan etkilendi. Araçların kullanılmadığı belirtildi.
