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Almus Kaymakamı Emre Çömen, külliyeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, külliyeleri ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza külliyelerini ziyaret etti. Çömen, külliyelerde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerine katıldı ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, külliyeleri ziyaret etti
16.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:32
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan külliyeleri ziyaret etti.

Çömen, ilçede bulunan Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza külliyelerine ziyarette bulundu.

Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde 4-6 yaş öğrencilerinin düzenlediği Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılan Çömen, minik öğrencilerle sohbet etti.

Çömen, Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde de hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek, hafız adayları ile yemek yedi.

Kaynak: AA
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Yerli Malı, Son Dakika

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