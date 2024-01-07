Alpargün Apartmanı Müteahhidi İçin Yıkım Kararı Çıktı

ADANA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu yargılanan ve ilk duruşmada 'Yıkılan bina dışında yaptığım diğer binalarda hasar yok' diyen müteahhiti Hasan Alpargün'ün (72) aynı sokakta yaptığı Alper Apartmanı için yıkım kararı çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da yıkılan 12 binadan biri olan, enkazında 96 kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklandı. Adliyeye sevki sırasında yaptığı binanın yıkılmasının 'mukadderat' olduğunu söyleyen Alpargün, 9 Ekim'de görülen ilk duruşmada binada beton kanseri meydana geldiğini öne sürüp, kentte diğer yaptığı binalarda hasar olmadığını belirtti. Fakat Hasan Alpargün'ün inşa ettiği ve yıkılan apartmanla aynı sokakta olan Alper Apartmanı için de geçen günlerde yıkım kararı çıktı. Depremde hasar alan ve karot örneklerinde de yeterli sonucu veremeyen apartman, yakında kontrollü olarak yıkılacak. Yıkım kararı sonrası Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında yakınlarını kaybedenler de bir araya gelip, müteahhidi yalan beyan vermekle suçladı.

'BU ADAM 96 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ'

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında kızını, damadını ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan, "Her binasında hasar var. Binalarına güzel yazılarla 'Alpargün Plaza' diye yazmış. Ama en zayıf malzeme de bu binalarda kullanılmış. Bunların hepsini para için yapmış. Bu adam hafif ceza alırsa, hakkımı helal etmiyorum. Hücrede, müebbet cezası alsın istiyorum. Acımız çok taze. Günden güne artıyor. Ümidimi kesmeyeceğim. Bu adam 96 kişiyi öldürdü. Her kişi için toplamda 96 kere ceza verilmelidir. 96 kişinin yanında onları kaybeden yakınları da ölmüş oldu. Mesela ben sadece nefes alan bir ölüyüm. Para değil, çocuklarımın birinin tırnağını versin verebiliyorsa. Bu adam para için insanların kanını içti" diye konuştu.

'YALAN BEYANDA BULUNDU'

Enkazda babası ve erkek kardeşini kaybeden Gizem Çetin (36) ise bu davanın hiçbir zaman peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Bize bu acıyı yaşatan kişinin karşı taraftaki binası da hasarlı ve kesin yıkım kararı var. Fakat bu adam mahkemede, 'Başka bir binamda hasar yok' diyerek yalan beyanda bulundu. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.