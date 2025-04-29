Alparslan'ın Motosikletle Azmi Umut Oluyor - Son Dakika
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Alparslan'ın Motosikletle Azmi Umut Oluyor

Alparslan\'ın Motosikletle Azmi Umut Oluyor

Çarpık ayak rahatsızlığıyla doğan Alparslan, motosiklet kullanarak tedavi sürecine umut katıyor.

29.04.2025 11:37
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan ve çarpık ayak (pes ekinovarus) rahatsızlığıyla dünyaya gelen 4 yaşındaki Alparslan Komut, tedavisine destek için babasının yönlendirmesiyle başladığı motosiklet kullanımını 2 yıldır ustaca sürdürüyor.

İlçede jandarma personeli olarak görev yapan Akın Onur ve ev hanımı eşi Merve Komut'un 2021 yılında dünyaya gelen bebekleri Alparslan'a çarpık ayak tanısı konuldu.

O günden sonra Alparslan için zorlu bir tedavi süreci başladı.

Birçok ameliyat geçiren, bacakları aylarca alçıda kalan, halen özel ayakkabılar kullanan Alparslan'ın tedavisinde bu süreçte büyük yol katedildi.

Alparslan, tedavisi sürerken 2 yaşında babasının da tutkusu olan motosikletle tanıştı.

Yurt dışından getirtilen yaşına uygun motosikleti hem zorlu arazilerde hem de asfaltta ustaca kullanan Alparslan, moral buluyor.

Trafiğe kapalı alanlarda ailesinin gözetiminde özel giysilerle motosiklet kullanan Alparslan, ilerleyen süreçte profesyonel yarışlara da katılmayı hedefliyor.

Anne Merve Komut'un benzer rahatsızlıkları olan çocukların ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak için açtığı sosyal medya hesabından oğlunun babasıyla farklı pistlerde yaşadığı sürüş deneyimlerine ilişkin paylaşımları milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

Alparslan azmiyle benzer rahatsızlığı olan çocuklara umut oldu

Anne Merve Komut, AA muhabirine, hamileliği döneminde Alparslan'ın çarpık ayak anomalisi ile dünyaya geleceğini öğrendiklerini söyledi.

Alparslan'ın doğumunun ardından hemen tedavi sürecine başladıklarını anlatan Komut, "Özel ortopedik ayakkabılar kullandı. İlk başlarda tüm gün takıyordu ve ayakları dış rotasyonda tutan ayakkabılardı. Bu ayakkabılarımızı geceleri kullanmaya devam ediyoruz. Bir yandan da ayak gelişimi için spora yönlendirdik, denge bisikleti, trambolin kullandırdık." dedi.

Komut, 2 yaşından itibaren Alparslan'ın motosiklet serüveninin başladığını belirterek, oğlunun bu konuda çok hevesli ve yetenekli olduğunu ifade etti.

Motosikleti korkmadan kullandığını anlatan Komut, şunları söyledi:

"En fazla taşa takılır düşer. Çocuk düşmeden zaten büyüyemez. Kaskını, dizliklerini, dirsekliklerini takıyoruz. Bütün güvenlik önlemlerini aldığımız için çok da endişelenmiyorum. Alparslan'ın bir kahramanı var o da motosiklet yarışçısı Can Alexander Öncü. Motosiklet numarası 61 olduğu için ona özel bir ilgi duyuyor. Can Öncü'nün Trabzonlu olduğunu düşünüyor."

Komut, oğlunun babasıyla motosiklet kullanırken kaydettiği görüntüleri zaman zaman sosyal medyadan paylaştığını dile getirerek, "Sosyal medyada bir videosu paylaşıldığında sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden mesaj atanlar oluyor. Paylaşımları bir haftada 25 milyon kadar izlendi. Çocukları aynı hastalığa sahip kişiler de bize mesaj atıyor. Onlar için de bir umut kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Gelecek vadeden bir çocuk olduğunu düşünüyorum"

Baba Akın Onur Komut da çocukluğundan beri motosiklete merakı olduğunu, meslek sahibi olduktan sonra ilk olarak motosiklet aldığını belirtti.

Bir süre farklı şehirlerde jandarmanın motosiklet timinde görev yaptığını, tayin olduğu Şırnak'ta da farklı birimlerde çalıştığını anlatan Komut, "Emeklerken denge bisikletini tutarak yürümeye başladı. Yürüyemeden iki tekeri öğrendi. Alparslan 2 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Gelecek vadeden bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem yetenekli hem de motosikleti çok seviyor. Aslında çocukların hepsi yetenekli. Ailelerin özellikle ilgilenmesi lazım ki çocuklar yeteneklerini gösterebilsin." diye konuştu.

Komut, Alparslan'ın diğer spor branşlarındaki yeteneğini de keşfetmeye çalıştığını söyledi.

Alparslan motosikletten düştüğünde onu yerden kaldırmadıkları için çevreden tepki de aldıklarını belirten Komut, "Kendisi yerden kalkıyor. Birileri onu yerden kaldırmak isteyince sinirleniyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alparslan'ın Motosikletle Azmi Umut Oluyor - Son Dakika

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