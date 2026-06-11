Alper Gezeravcı: 2028’de Türk astronotlar Ay’a iniş yapacak - Son Dakika
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Alper Gezeravcı: 2028’de Türk astronotlar Ay’a iniş yapacak

Alper Gezeravcı: 2028’de Türk astronotlar Ay’a iniş yapacak
11.06.2026 14:44
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Zonguldak’ta lise öğrencileriyle bir araya gelerek uzay deneyimlerini paylaştı. Gezeravcı, 2027’de 4 astronotun belirleneceğini ve 2028’de Ay yüzeyine iniş yapılacağını duyurdu.

ZONGULDAK'ta lise öğrencileriyle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, deneyimleri paylaştı. Gezeravcı, 2027 yılında 4 astronotun belirlendiğini, 2028'de bu astronotların ay yüzeyine iniş yapacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. İlgi gören programda öğrencilerle sohbet eden Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna uzanan kariyer sürecini ve astronotluk deneyimlerini anlattı. Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun detaylarını paylaştı.

TARİHİ ADIM

19 Ocak 2024'te Axiom Mission 3 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Türkiye'nin uzaya çıkan ilk insanı olan Gezeravcı, istasyonda geçirdiği 18 gün boyunca çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirdiğini anlattı. 9 Şubat 2024'te dünyaya dönüş yapan Gezeravcı, bu sürecin hem kendisi hem de Türkiye adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı. 2027 yılında yeniden uzaya yolculuk yapılacağını anlatarak, aya erişme hedefi koyduklarını söyleyen Gezeravcı, "Birinci kademede, kendi ve dünya etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyine Dünya'dan sağlıklı bir fırlatma, doğru bir seferle, seçtiğimiz spesifik bir noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir, alenen çarptırmak ve bu ilk görevden elde edeceğimiz sonuçlarla, ilk görevin bitmesini beklemeden halihazırda üretime devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen ikinci görevde kullanacağımız bir 'Rover'i, bilimsel objeyi, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi üretimi olan bir hibrit takılı motorla Ay'ın üzerine indirip, yumuşak bir inişle emniyetli bir şekilde indirip orada bilimsel çalışmalara başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Program, Gezeravcı'nın öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı: 2028’de Türk astronotlar Ay’a iniş yapacak - Son Dakika

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