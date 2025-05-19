Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Öğrencilerle Paylaştı - Son Dakika
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Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Öğrencilerle Paylaştı

Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Öğrencilerle Paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencilerine uzay serüvenini anlattı.

19.05.2025 22:46
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, bir otelde Samsun Aziz Atik Fen Lisesi koordinatörlüğünde 25 ildeki 57 fen lisesinden 66 öğrencinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Hezarfen Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

"Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında yaptığı konuşmada, Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninden bahsetti.

Son 20 yılda internetin büyük mesafeler aldığını ancak uzay çağının bundan daha hızlı geldiğini ifade eden Gezeravcı, "Yapay zeka bundan çok daha hızlı geliyor. Sanata ilgisi olan bir birey de olabilirsiniz. Bu memleketin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var. Ama hangi alana ilgi duyarsanız duyun yapay zeka ve uzayla ilgili zihninizin bir köşesinde en azından bir fikir beyan edebilecek kadar bir bilginiz olsun." dedi.

Gezeravcı, öğrencilere bu alanda eğitimin çeşitliliğinin arttığına işaret ederek, "Bu alanda çok fazla yönelebileceğiniz farklı eğitim içeriği mevcut. Buna ek olarak da devletimizin kademe kademe önümüzdeki süreçte üniversitelerimizle birlikte açıklanacak programlarını takip etmeye devam edin." diye konuştu.

Sunumunun ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Alper Gezeravcı, bir öğrencinin uzayda yapılan deneylerin amaçlarıyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Türk bilim insanları bugüne kadar belki yurt dışındaki muadilleriyle en az eşit değerde belki onlardan daha üst düzeyde çalışmalar ortaya koyabilmiş müstesna bir bilim topluluğu. Ancak sıfır bir mantığıyla uzaya çıkmış ya da çıkmamış yapmış olduğu çalışmalar ne kadar değerli olursa olsun bir asimetrik rekabete maruz kalıyorlardı. Ülkemizdeki tüm deneyler değil ama en azından uzaya götürdüğümüz 13 deneyi kendi alanlarında ona muadil olabilecek çalışmalarda maruz kaldıkları asimetrik rekabetten kurtardık. O çalışmalar alanlarında özgün sonuçlarla çok yakın bir süreçte haziran ayının son haftasında bizzat deneyin sahibi olan hocalarımız tarafından halka açıklanıyor olacak."

Bir başka öğrencinin "uzayda insanoğlunun kainattaki yeri hakkında ne düşündünüz?" sorusu üzerine Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanoğlu 70 yıldır uzay alanında faaliyet gösteriyor. 70 yılda uzay teknolojilerini getirmiş olduğumuz ulaşmış olduğumuz seviyeden gurur duyuyoruz öyle değil mi? Sadece biz değil bu alana damga vurmuş ülkeler. İnsanoğlu olarak o uzayın limitini geçtiğiniz andan itibaren aslında ne kadar aciz olduğumuzu bir kere daha idrak ediyoruz. Bugüne kadar keşfedebildiğimizin keşfedemediğimizin yanında denizde kum tanesi olduğunu görmek ve keşfetmeye elverişli keşfedilmesi gereken alanın büyüklüğünü görmek hakikaten insanın zihninin sınırlarını zorluyor. İnsanoğlunun bugüne kadar ulaşabildiği adım atabildiği en uzak nokta neresi? Ay yüzeyi. 384 bin 400 kilometre. En son 1972 yılında gidilmiş. Yaklaşık 53 yıldır hala insan ayağı değmemiş oraya. Şimdi 2026 yılının Haziran ayında tekrardan insan ayak basmayacak ama etrafına gidilip bir tur atılacak. Ardından 2027'de ayak basacak şekilde tekrar gidilecek. Bu süreçte insanoğlunun kudretinin erişebilme imkanının ne derece kısıtlı olduğunu görüyorsun. Daha aşılması gereken çok yer var. Daha keşfedilmesi gereken çok alan var. Onun için uzay alanı deniz derya."

Gezeravcı, gençlere uzay alanında yapacakları çalışmalar ve seçebilecekleri meslekler hakkında önerilerde de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Öğrencilerle Paylaştı - Son Dakika

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