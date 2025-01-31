Alperen Şengün NBA All-Star Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All- Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü tebrik etti.
Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Gecenin bu saatinde gelen güzel habere bakın! Alperen Şengün NBA All-Star! 18 yıllık hasret bitti, NBA All-Star tarihindeki ikinci Türk!" ifadeleriyle milli basketbolcuyu kutladı.
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.
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