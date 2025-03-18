Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, İlçenin İhtiyaçlarını Giderme Sözü Verdi

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ESKİŞEHİR) - Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin konuştu. Alpu'nun çamurdan ve tozdan, yaptıkları çalışmalarla kurtulduğunu aktaran Güler, Alpu'ya pazar yeri, düğün salonu, gençlik merkezi, spor kompleksi ve kreş yapmak için çalışacaklarını belirtti.

2019 yerel seçimlerinde Eskişehir'in Alpu ilçesi CHP'nin adayı Gürbüz Güler'in başkanlığına geçti. İlçede ilk dönemini tamamlayan Güler, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 41,56 oy alarak yeniden başkan seçildi. Belediyeyi borç yükü altında alan Güler ve yönetimi ilk dönemlerinde borçları ödedi, ikinci döneminde ise çalışmalarla vatandaşların karşısına çıkma sözü verdi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Güler, şunları kaydetti:

"Benim ikinci dönemim belediye başkanlığında. 2019 yılında belediyemizi bütçemizin 4 katı borç ile aldık. Bu 6 yıl içinde belediyemizin icraları, piyasaya olan borçları ödenerek itibarı kazandırıldı. 70 yıllık belediyeyiz, Türkiye'de alt yapısı olmayan ilk ilçe belediyesiyiz. Şu anda yaz ve kış olmak üzere, yazın toprağından kışın çamurdan çizmeyle çıkılamayan ilçemizi sıcak asfalta kavuşturduk.

"Düğün salonu, gençlik merkezi, spor kompleksi ve kreş gibi acil olan ihtiyaçları tamamlayacağız"

Bundan sonraki dönemlerde, projelerimiz var. Önümüzdeki aylarda ilçemizin bir pazar yeri, düğün salonu, gençlik merkezi, spor kompleksi ve kreş gibi acil olan ihtiyaçlarını bu süre zarfında tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemiz her zaman olduğu gibi 12 kırsal ilçeye parti gözetmeksizin sıcak eli her zaman yanımızda olmuştur. İlçemizi olması gereken ilçeler düzeyine çıkaracağımıza inanıyorum."