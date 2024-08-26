Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Geleneksel Pikniği Yapıldı

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Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesinin geleneksel pikniğinin hafta sonu yapıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatak Milli Parkı'ndaki etkinlikte görme engelli vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde halay çekti.

Piknikte ayrıca davetlilere yemek ikram edildi.

Görme engelli vatandaşlar arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen pikniğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.