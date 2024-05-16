Altıeylül Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutluyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutluyor

Altıeylül Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, konser, halk oyunları gösterisi ve diğer etkinliklerle vatandaşları bir araya getirecek.

16.05.2024 13:16
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(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlmaya hazırlanıyor.

Altıeylül Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlara yaşatmak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 19 Mayıs programına ilişkin şunları söyledi:

"Belediye'miz Gençlik Spor Müdürlüğü ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlemiş olduğu Basketbol Turnuvası'na katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve ailelerini buluşturduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla bir araya getiriyoruz. Hafta boyunca gerçekleşecek etkinlikler kapsamında belediyemiz bünyesinde 17 Mayıs Cuma günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri düzenliyoruz. Saat 20.30'da Pamukçu Bengisi Halk Oyunları Gösterisi, saat 20.45'de Altıeylül Harmandalı Topluluğu gösterisi ve saat 21.00'de Onur Yaman'ın konseriyle 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde ücretsiz olarak yapılacak etkinliklere siz değerli Altıeylüllü vatandaşlarımızı bekliyoruz. 19 Mayıs 1919 'Ya istiklal ya ölüm' düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bu vatanı emanet eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 105. yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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