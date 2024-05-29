Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı

Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüm ilçede karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

29.05.2024 17:04  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 merkez ve 13 kırsal mahalle olmak üzere tüm ilçede karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Altıeylüllü vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda zaman geçirmeleri için 7/24 saat esasına göre mesai yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şubat ayından bu yana devam eden mücadele ile henüz larva dönemindeyken karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesinin önüne geçildi. Özellikle durgun sular ve hayvan atıklarının bırakıldığı kırsal bölgelerde yoğunlaşan haşereler ile mücadelede tam teçizatlı personelle ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle yerleşim alanları, çöp konteynerleri ve çevresi, su birikintileri, ana kanalizasyon hatları ile gübreliklerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Belediye, 444 06 09 Çözüm Hattı birimine gelen talepleri de değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Kaynak: ANKA

Altıeylül, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement