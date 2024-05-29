Altıeylül Belediyesi Karasinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı

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(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 merkez ve 13 kırsal mahalle olmak üzere tüm ilçede karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Altıeylüllü vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda zaman geçirmeleri için 7/24 saat esasına göre mesai yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şubat ayından bu yana devam eden mücadele ile henüz larva dönemindeyken karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesinin önüne geçildi. Özellikle durgun sular ve hayvan atıklarının bırakıldığı kırsal bölgelerde yoğunlaşan haşereler ile mücadelede tam teçizatlı personelle ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle yerleşim alanları, çöp konteynerleri ve çevresi, su birikintileri, ana kanalizasyon hatları ile gübreliklerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Belediye, 444 06 09 Çözüm Hattı birimine gelen talepleri de değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturuyor.