Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Altıeylül'de Orman Yangını - Son Dakika
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