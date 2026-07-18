Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Küçükbostancı Mahallesi'nde arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Son Dakika › Güncel › Altıeylül'de Yangın Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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