Altın Dolandırıcıları Piknikte Yakalandı - Son Dakika
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Altın Dolandırıcıları Piknikte Yakalandı

21.07.2026 13:20
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İki kuyumcudan altın alıp kaçan yabancı şüpheliler, Büyükçekmece'de piknik yaparken yakalandı.

Fatih'te, iki kuyumcudan sipariş ettikleri altınların parasını ödemeden kaçarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Büyükçekmece Sahili'nde piknik yaparken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi'nde çantacı dükkanı bulunan yabancı uyruklu 2 şüphelinin, iki kuyumcudan sipariş ettikleri yaklaşık 4 kilogram altını teslim aldıkları iş yerlerinde kurdukları düzenekle çaldıkları iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda, şüphelilerin alışverişleri gerçekleştirdikleri iş yerinin 2 aydır çantacı olarak faaliyet gösterdiği, çalışan olarak da sigortasız bir kadını işe aldıkları öğrenildi.

Polis ekiplerince bilgi amaçlı ifadesi alınan çalışan, iş yeri sahibinin adını Peter Savich diye bildiğini ve çantacı adına kartvizitlerin de ona ait olduğunu beyan etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce Kapalıçarşı'daki 2 kuyumcudan altın alışverişi yaparak güven sağladıklarını, daha sonra her ikisinden de toplam 300 bin dolar değerinde 4 kilogram işlenmiş 14 ayar altın siparişi verdiklerini belirledi.

Ekipler, altın alışverişlerini kurye aracılığıyla yapan ve ismi Peter Savich olarak bilinen şüphelinin, son siparişlerinde kuryelerden teslim aldıkları altınları kasaya koyup, "Bankadan para çekip geleceğim." diyerek iş yerinden ayrıldığını, bu sırada diğer şüphelinin de kasanın arkasından koridora açılan delikten altınların bulunduğu çantayı alıp kaçtığını tespit etti.

Bölgede güvenlik kamerası çalışması yaparak şüphelilerin izini süren ekipler, Savich'in Zeytinburnu'ndaki bir ormanlık alana girdiğini ve 2 saat boyunca çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine ormanlık alana giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliye ait gömlek, gözlük, saç-sakal peruğu ve yanmış cep telefonu ele geçirdi.

Şüphelinin 2 ay boyunca peruk takarak çalıştığının ve kimliğini gizlediğinin ortaya çıkması üzerine ormanlık alandan çıkan bir kişi, kaş yapısı ile tişörtündeki 2 santimetrelik logodan Peter Savich diye bilinen zanlı ile uyuşması üzerine takibe alındı.

Kimliği belirlenen Tigran P. ile bu sırada yanında bulunan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Henrik S, olaydan bir gün sonra Büyükçekmece Sahili'nde piknik yaparken yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden Tigran P'nin, çalışanı tarafından Peter Savich olarak bilinen kişi olduğu teşhis edildi.

Ayrıca Tigran P, emniyetteki teşhis işlemleri sırasında çalışanının sesini duyunca tansiyonu düşerek rahatsızlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Altın dolu çantanın çalınması ile şüphelinin kılık değiştirmeden önce sokakta yürüyerek döviz bürosundan alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, 17 Temmuz Cuma günü Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi'nde çantacı dükkanı bulunan yabancı uyruklu şüpheli, iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etmişti.

Kuyumcuların iş yerine götürüp teslim ettiği altınları kasasına koyacağını söyleyen şüpheli, daha önceden hazırladığı düzenekle kasanın yanındaki bir koliye altınları koymuştu.

Şüphelinin ortağı olan kişi de altınların bulunduğu koliyi alıp dışarı çıkmıştı. Daha sonra şüpheli, ödemeyi yapması için kendisine para geleceğini söyleyip iş yerinden çıkmıştı.

Kuyumcular, bir süre beklemelerine rağmen şüphelilerin geri dönmemesi üzerine durumu polise bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Büyükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın Dolandırıcıları Piknikte Yakalandı - Son Dakika

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