Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü

Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü
15.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendi evliliğinde abisinden aldığı 3 tam altının eski maddi değerini (2500 TL) baz alarak, yeğeninin düğününde 6500 liralık gram altın takan kadının hamlesi aile krizine yol açtı. Yengesinin "hâlâ 3 altın borcunuz var" diyerek kavga çıkardığını ve eşini dolduruşa getirdiğini belirten kadının paylaştığı o anlar, "Altın borcu altınla mı, TL değeriyle mi ödenir?" tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf, Türk düğün geleneklerinin en büyük tartışma konularından biri olan "takı borcu ödeme" krizini yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının evlenirken abisinden gördüğü desteği, yıllar sonra yeğeninin düğününde nakdi değer üzerinden geri ödemeye çalışması iki aile arasında ipleri kopardı.

"2500 LİRALIK ALTINA KARŞILIK..."

Paylaşılan mesajda yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, kendi düğününde abisinin kendisine 3 tam altın taktığını belirtti. O dönemki altın değerinin yaklaşık 2500 TL civarında olduğunu ifade eden kadın, abisinin oğlunun düğününde eşiyle birlikte hem borçlarını ödemek hem de katkıda bulunmak amacıyla bugünün parasıyla yaklaşık 6500 liralık gram altın taktıklarını söyledi.

"RESMEN FAİZ İSTER GİBİ DAVRANIYOR"

Düğün bittikten sonra abisinin eşinin (yengesinin) büyük bir kavga çıkardığını belirten kadın, karşı tarafın sanki hâlâ 3 tam altın borçları varmış gibi davrandığını iddia etti. Duruma tepki gösteren kadın şu ifadeleri kullandı: "Şunu anlamıyor: O günün altınıyla bugünün altını bir değil. Resmen faiz ister gibi abimi dolduruşa getiriyor. Bu durum herkeste böyle mi oluyor, gerçekten anlamıyorum. Resmen şeytanlık yapıyor."

Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN TARTIŞMA

Görselde paylaşılan bu aile içi kriz, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı enflasyon ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle "Altın altınla ödenir, TL değeriyle değil. Karşı taraf haklı" yorumunda bulunurken; diğer bir kısım ise "İyi niyetle daha fazla TL karşılığı ödeme yapılmış, kavga çıkarılması haksızlık" diyerek kadına destek verdi.

Ekonomi, Güncel, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Murtezaoğlu Yunus Murtezaoğlu:
    O sana ne kadar altın takmış ise sende ona o kadar takman şık olurdu ama günümüz şartlarında altın çok pahalı olduğu için bütçeyi zorlar o yüzden tartışmaya açık bir durum oluşması normal . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:44:57. #7.12#
SON DAKİKA: Altın fiyatları abi-kardeşi birbirine düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.