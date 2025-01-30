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Altın Fiyatları Rekora Yaklaşıyor

ABD'deki belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki çalkantı, altının ons fiyatını 2,780 dolara yükseltti.

30.01.2025 17:48
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ABD Başkanı Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki piyasa çalkantısı, altının ons fiyatını yeniden 2 bin 780 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı.

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de ekonomilerdeki durgunluk endişesiyle dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yıl başından bu yana yaklaşık 160 dolar değer kazanırken Ekim 2024'teki 2 bin 790 dolarlık rekor seviyesine de yaklaştı.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 783 dolara yükseldikten sonra TSİ 16.00'da önceki kapanışın yüzde 0,81 üzerinde 2 bin 780 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının söz konusu performansında merkez bankalarının altın alımları ve sıkı para politikasından dönüşlerinin devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler de etkili oluyor.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak, yeni Trump yönetiminin politikalarının da altın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret ederek, Trump'ın son günlerde aldığı siyasi kararların ABD'de enflasyonu ve ulusal borcu daha da artıracağına dair endişelere neden olduğunu kaydetti.

Analistler, son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki piyasa çalkantısının da "güvenli liman" olarak kabul edilen yatırımlara olan talebi arttırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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