Altın Hırsızları Artvin\'de Yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcudan altın çalarak Gürcistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 3 şüpheli Artvin'de gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir kuyumcuya giren şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte altınların bulunduğu keseyi gerçek altınlarla değiştirerek iş yerinden ayrıldı.

Sonradan durumu fark eden A.Y'nin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, Gürcistan plakalı otomobili takibe aldı.

Bu kişilerin yakalanması için Rize ve Artvin il emniyet müdürlükleri ile Gürcistan sınır kapısına da bilgi verildi.

Şüpheliler K.N, A.D. ve A.N, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altınlara el konuldu.