Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş'tan Antalya Valisi Şahin'e Ziyaret - Son Dakika
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Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş'tan Antalya Valisi Şahin'e Ziyaret

22.07.2026 13:22  Güncelleme: 14:59
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’i makamında kabul etti. Vali Şahin, altın kemeri Antalya’ya getiren Taş’ı tebrik ederek plaket takdim etti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Vali Şahin, altın kemeri kente getiren başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Vali Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Başpehlivan Erkan Taş'ın yanı sıra Kırkpınar üçüncüsü Mustafa Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Başkan Vekili Hasan Aydın ve kondisyoner Kemal İlkin katıldı.

"ALTIN KEMERİ ANTALYA'YA GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin ata sporu güreşe her zaman destek verdiğini vurgulayan Özdemir, "Kırkpınar Güreşleri'ne 11 başpehlivanımız, 101 sporcumuz ile katıldık. Başpehlivanlık kategorisi olmak üzere tüm boylarda önemli başarılar elde ettik. Altın kemeri Antalya'ya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecektir" diye konuştu.

VALİ ŞAHİN'DEN PLAKET TAKDİMİ

Vali Şahin ise er meydanındaki mücadelesinden dolayı Erkan Taş'ı tebrik ederek, "Er meydanında gösterdiğin mücadeleni kutlarım. Başpehlivan olmak çok zor ve önemli bir başarı. Seni yetiştiren aileni ve hocalarını da kutlarım. Başarının devamını dilerim" dedi.

Vali Şahin, ziyaretin anısına Taş'a plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş'tan Antalya Valisi Şahin'e Ziyaret - Son Dakika

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