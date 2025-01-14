Altın Kotası 14 Tona Çıkıyor

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı itibarıyla altın kotasının gevşetileceğini belirterek, "Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık toplam kota miktarının 2 ton artırılarak 14 tona çıkarılması uygun bulunmuştur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya gazetesine verdiği röportajda, altın kotasının gevşetileceğini, önümüzdeki 6 aylık dönemde kota uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinin izlenerek, cari açıktaki gelişmeler çerçevesinde kota uygulamasının tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Şimşek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kota uygulamasına devam edilen 17 aylık süreçte, sektördeki gelişmeler ve Bakanlığımıza intikal eden talepler yakından takip edilmiştir. Kota, sektörde yaşanan sorunların çözümüne odaklı ve son derece dinamik bir şekilde uygulanmıştır. 2024 yılında işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında bir önceki yıla göre yüzde 53,5 oranında azalmış, ABD doları olarak da 30 milyar seviyesinden 17 milyar seviyesine gerilemiştir.

Gelinen noktada kota uygulamasının ithalat tutarlarına ve dolayısıyla cari açığın azaltılmasına yönelik olumlu sonuçları ile sektördeki gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda; şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık toplam kota miktarının 2 ton artırılarak 14 tona çıkarılması uygun bulunmuştur.

Alınan karar çerçevesinde artırılan 2 tonluk kotanın yarısı mücevher ihracatçılarının taleplerinin karşılanması için ayrılan kotaya eklenecektir. Kota artırımının diğer yarısı ise kotanın rezerv kısmı kapsamında olan ve mevcut durumda kotadan daha düşük miktarda yararlanan şirketler önceliklendirilmek suretiyle kıymetli madenler aracı kuruluşlarına tahsis edilecektir.

Diğer taraftan son dönemlerde işlenmiş altın ithalatında yaşanan gelişmeler yakından takip edilmekte olup, işlenmiş altın ithalatı yoluyla kota uygulamasının etrafından dolanılmasının engellenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır."