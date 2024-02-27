Çin'de Altın Rengindeki Kanola Çiçekleri Arasında Maraton - Son Dakika
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Çin'de Altın Rengindeki Kanola Çiçekleri Arasında Maraton

Çin\'de Altın Rengindeki Kanola Çiçekleri Arasında Maraton

Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Luoping ilçesinde, altın rengindeki kanola çiçekleri arasında düzenlenen maratona yaklaşık 15 bin koşucu katıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoping'dan bildiriyor. (XHTV)

27.02.2024 16:13
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Maratondan çeşitli görüntüler

Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Luoping ilçesinde, altın rengindeki kanola çiçekleri arasında düzenlenen maratona yaklaşık 15 bin koşucu katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoping'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Altın Rengindeki Kanola Çiçekleri Arasında Maraton - Son Dakika
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