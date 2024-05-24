Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
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Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı

Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı

Safranbolu Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bu yılki programı belli oldu. Festivalde, farklı içerik ve türdeki yapıtlar izleyiciyle buluşacak, genç yeteneklere destek amacıyla yarışma ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, festivalde hayatını kaybeden Safranbolulu yapımcı ve yönetmene 'Türker İnanoğlu Onur Ödülü' takdim edilecek.

24.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bu yılki programı belli oldu.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek festival, farklı içerik ve türdeki yapıtları izleyici ile buluşturacak. Genç yeteneklere destek amacıyla yarışma ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde bu yıl verilecek özel ödüller arasında kısa süre önce hayatını yitiren Safranbolulu yapımcı ve yönetmen 'Türker İnanoğlu Onur Ödülü' de yer alacak. Ödül, sinema yazarı Atilla Dorsay'a takdim edilecek.

4 gün sürecek festivalin programı şöyle:

29 Mayıs Çarşamba

11.00 Festival Organizasyon Komitesinin Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu  (Misak-Milli Demokrasi Meydanı)

11.30 Festival Basın Toplantısı (Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi)

12.00 Söyleşi "Festivalin Çeyrek Asırlık Süreci" Prof. Dr. Aytekin Can, Dr. Sühendan Kumcu, Dr. Musa Ak, Öğr. Gör. Serdar Sabuncu (Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi)

14.00 Festivalin çeyrek asırlık afiş tasarımları sergisi (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

17.00 Finalist Belgesel Filmlerin Gösterimleri (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

18.30 Festival Açılış Konuşmaları (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

19.30 Festival meşalesinin yakılması (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

Festival Korteji Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden Misak-ı Milli Meydanı'na

20.30 Dj Canlı Performans

30 Mayıs Perşembe

10.00 – 20.00 arası finalist belgesel film gösterimleri (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

14.00 Sergi "Gelin Aynaları" Dr. Sebahat Kılıç Bülbül  (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

15.00 Söyleşi "Yeşim Ustaoğlu ile Film Yapım – Yönetim" (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

18.00 Görüntü Yönetmenliği Atölyesi (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

31 Mayıs Cuma

10.00 – 20.00 arası finalist belgesel film gösterimleri (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

14.00 Fotoğraf Sergisi "Safranbolu'da Zaman – Mekan ve İnsan" Kültürel Miras Derneği (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

15.00 Söyleşi "Doğa – İnsan ve Safranbolu" Tv Programcısı ve Eğitmen Serdar Kılıç (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

1 Haziran Cumartesi

10.00 Tarihi Sokaklarda Doğa Yürüyüşü "Bildiğiniz Safranbolu, Bilmediğiniz Sokaklar" Cemil Belder (Buluşma noktası Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı)

15.00 Çocuklar için Belgesel Film Atölyesi (KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi)

20.00 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödül Töreni (Leyla Dizdar Kültür Merkezi)

Kaynak: ANKA

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