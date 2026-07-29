Altın ve Döviz Bulan Güvenlikçilere Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın ve Döviz Bulan Güvenlikçilere Ödül

Altın ve Döviz Bulan Güvenlikçilere Ödül
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de güvenlik görevlileri, 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi sahibine ulaştırdı.

Kayseri'de Talas Belediyesinin mesire alanında buldukları 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi sahibine ulaştıran güvenlik görevlileri, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ödüllendirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren ekipler, yapılan titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşarak yaklaşık 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi eksiksiz şekilde teslim etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranış sergileyen güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Görevlilere teşekkür eden Yalçın, takdir belgesinin yanı sıra güvenlik görevlilerine 15 yevmiye tutarında para ödülüyle taltif edilmesine karar verdiklerini belirtti.

Kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden güvenlik görevlisi Karlı ise "Kurumumuz ve Belediye Başkanımız Yalçın adına çalışıyoruz. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştığımızdan dolayı başkanımız ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisi Şen de eşyalarını kaybeden ailenin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Belediye, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın ve Döviz Bulan Güvenlikçilere Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:51:47. #7.12#
SON DAKİKA: Altın ve Döviz Bulan Güvenlikçilere Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.