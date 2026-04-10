Altın ve Gümüş Fiyatları Orta Doğu Gelişmeleriyle Yön Arayışında

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki ateşkes haberleriyle yaşadığı hareketliliğin ardından yeni açıklamalarla yön arayışına girdi. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'dan gelen anlık değişen açıklamalara odaklanıldı. İki haftalık ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, bölgeden gelen ihlal haberleri piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı, altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı.

3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, yatırımcıların merak ettiği senaryoları değerlendirdi. Altın fiyatları, çarşamba günü 7.000 TL seviyelerine dayandıktan sonra, İran'ın ateşkes ihlali haberleriyle kazançlarını geri verdi. Piyasalar, yeni haberleri beklerken 'bekle-gör' politikasına itildi. Baydar, belirsizlikler nedeniyle gram altının 6.300 TL-7.100 TL aralığında dalgalanma ihtimalinin fazla olduğunu, ateşkes devam ederse 7.100-7.200 TL'ye yükselme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Gümüş fiyatları için de benzer belirsizlikler söz konusu. Baydar, gümüşün savaş beklentisine göre yönünü bulabileceğini, savaş biterse 115 TL seviyesini deneyebileceğini, karamsarlık artarsa 93 TL'ye kadar gevşeme potansiyeli olduğunu belirtti. Piyasanın yönünü, savaşın uzayıp uzamayacağı veya ateşkes olup olmayacağı sorusunun belirleyeceği vurgulandı.