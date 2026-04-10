Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın ve Gümüş Fiyatları Orta Doğu Gelişmeleriyle Yön Arayışında

10.04.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran ateşkes haberleri sonrası yaşanan belirsizlikler, altın ve gümüş piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, uzman Hikmet Baydar, fiyatların 6.300 TL-7.100 TL aralığında hareket edebileceğini belirtti.

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki ateşkes haberleriyle yaşadığı hareketliliğin ardından yeni açıklamalarla yön arayışına girdi. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'dan gelen anlık değişen açıklamalara odaklanıldı. İki haftalık ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, bölgeden gelen ihlal haberleri piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı, altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı.

3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, yatırımcıların merak ettiği senaryoları değerlendirdi. Altın fiyatları, çarşamba günü 7.000 TL seviyelerine dayandıktan sonra, İran'ın ateşkes ihlali haberleriyle kazançlarını geri verdi. Piyasalar, yeni haberleri beklerken 'bekle-gör' politikasına itildi. Baydar, belirsizlikler nedeniyle gram altının 6.300 TL-7.100 TL aralığında dalgalanma ihtimalinin fazla olduğunu, ateşkes devam ederse 7.100-7.200 TL'ye yükselme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Gümüş fiyatları için de benzer belirsizlikler söz konusu. Baydar, gümüşün savaş beklentisine göre yönünü bulabileceğini, savaş biterse 115 TL seviyesini deneyebileceğini, karamsarlık artarsa 93 TL'ye kadar gevşeme potansiyeli olduğunu belirtti. Piyasanın yönünü, savaşın uzayıp uzamayacağı veya ateşkes olup olmayacağı sorusunun belirleyeceği vurgulandı.

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Gümüş, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:20:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.