Altınapa Barajı\'nda Su Seviyesi Artıyor

KONYA'da kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Altınapa Barajı'nda 1,5 milyon metreküpe kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte 5,7 milyon metreküpe kadar yükseldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "Yağmur suları, göllerimizi ve barajlarımızı dolduracak; ama yer altı sularına bir etkisi söz konusu olmayacak. Biz şu anda yer altı suyunda 100 metre, 150 metre, 200 metrelerdeki, fosil suları dediğimiz eski paleolitik suları kullanıyoruz. Bu sular da güncel zamanda değil, en az 10 bin yıl önce veya daha fazlasında oralarda birikmiş, toplanmış olan sulardır" dedi.

Konya, son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla etkisinin görüldüğü şehirlerin başında yer alıyor. Bu nedenle de kente içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan 36 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nın su seviyesi, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre geçen 27 Aralık'ta 1,5 milyon metreküp iken 27 Şubat'ta 5,7 milyon metreküpe yükseldiği görüldü.

'YAĞIŞLAR YER ALTI SU KAYNAKLARINI ETKİLEMEDİ'

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, yağışların, baraj ve göllerdeki su seviyesini artırdığını, ancak yer altı suyuna etkisinin olmayacağını kaydetti. Arslan, şunları söyledi:

"Bölgemiz şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde bir yağış aldı. Bu gerçekten son yıllarda beklediğimiz sevindirici bir durum. Bu şekilde şu anda derelerimiz, nehirlerimiz, ırmaklarımız taşarcasına akmaya başladı. Yağıştan kaynaklı olarak yüzey sularımızda başta barajlarımız olmak üzere, göllerimizde su birikmeye başladı. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilkbahar aylarında da bu yağışın aynı şekilde devam ederek yüzey sularımızı, yüzey depo alanlarımızı doldurmasını umuyoruz. Yağmur suları, göllerimizi ve barajlarımızı dolduracak ama yer altı sularına bir etkisi söz konusu olmayacak. Biz şu anda yer altı suyunda 100 metre, 150 metre, 200 metrelerdeki, fosil suları dediğimiz eski paleolitik suları kullanıyoruz. Bu sular da güncel zamanda değil, en az 10 bin yıl önce veya daha fazlasında oralarda birikmiş toplanmış olan sulardır."

'TOPRAK SUYA DOYACAK'

Arslan, yağışlarla toprağın ve ekili mahsullerin suya doyacağını belirterek, "Güncel yağışlar, yer altı suyuna bir etkisi olmayacaktır ama farklı bir yönden etkisi olacaktır. Bu dönemdeki yağışlar, ilerleyen safhalarda tarımsal faaliyetlerde yer altı suyunun kullanılmasını engelleyecektir. Çünkü tarım mahsulü ve toprak suya doyduğu için ekstra bir sulama durumu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle bu yıl, yer altı suyu kullanımı yönünde bir azalma bekliyoruz" dedi.