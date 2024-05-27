Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Yenilendi

Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Yenilendi

Ankara'ya tedavi olmak için gelen şehir dışından gelenlere hizmet veren Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, yapılan tadilat çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Konukevi, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konaklama imkanı sunarken, misafirlerin rahatı için gerekli tüm olanaklar sağlanmaktadır. Altındağ Belediye Başkanı, konukevinde kalan misafirlerden maddi bir beklenti olmadığını, sadece bir dua istediklerini belirtti.

27.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi olmak amacıyla şehir dışından Ankara'ya gelenlere yönelik Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi yenilendi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre konukevi, yapılan tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak'taki konukevi, tedavi olmak için Ankara'ya gelen ancak kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor.

"Maddi hiçbir beklentimiz yok"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konukevinde kalan misafirlerin rahat edebilmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Konukevimizde misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için mutfak, dinlenme salonu, mescit, çamaşırhane ve televizyon odası bulunuyor. Konuklarımızın konforlu bir ortamda konaklamalarına büyük önem veriyoruz. Hasta ve hasta yakınlarından maddi hiçbir beklentimiz yok. Tek isteğimiz bir dua." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement