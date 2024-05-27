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Tedavi olmak amacıyla şehir dışından Ankara'ya gelenlere yönelik Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi yenilendi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre konukevi, yapılan tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak'taki konukevi, tedavi olmak için Ankara'ya gelen ancak kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor.

"Maddi hiçbir beklentimiz yok"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konukevinde kalan misafirlerin rahat edebilmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Konukevimizde misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için mutfak, dinlenme salonu, mescit, çamaşırhane ve televizyon odası bulunuyor. Konuklarımızın konforlu bir ortamda konaklamalarına büyük önem veriyoruz. Hasta ve hasta yakınlarından maddi hiçbir beklentimiz yok. Tek isteğimiz bir dua." ifadesini kullandı.